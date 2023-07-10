NATO Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nato Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

Stoltenberg de görüşmede yer alacak

Bunların ilki ise NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Türkiye arasında yapılacak.

İki ülke arasında yapılacak görüşmeler üçlü şekilde devam edecek.

Görüşme 17.30'da

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer alacak.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında 17.30'da üçlü görüşme yapacak.

Bir sonraki görüşme AB Konseyi Başkanı Michel ile

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak.

Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.