NATO Liderler Zİrvesi'nden aile fotoğrafı NATO ülkelerinin liderleri, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. NATO’ya üye ülkeler gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitti.

Erdoğan, NATO Karargahı'ndaki zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Zirve öncesi Macron ve Sunak ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Macron'un ardından bu kez de İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya geldi.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Aile fotoğrafı verildi

Görüşmelerin ardından CumhurbaşkanıErdoğan, oturum öncesi zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından resmi olarak karşılandı.

Daha sonra liderler aile fotoğrafı için alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in yanında yer aldı.

NATO Zirvesi için 11-12 Temmuz'da bir araya gelen liderler, toplantıda başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli karara imza atacak.

Bun konuların en başında gelenlerden biri de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci.

Ülke sayısı 31'e çıktı

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky de zirve için Vilnius'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.