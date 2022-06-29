Türkiye, Madrid'deki zirvede diplomatik bir başarı elde etti. Muhalefet partileri tarafından bile eleştirilmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'den dünya liderlerinin ilgi odağındaydı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma girişimleri karşısında Türkiye kararlı bir duruş sergiledi.

İki ülkenin NATO'ya girişini veto edeceğini duyuran Türkiye, istedikleri şartların yerine getirilmesi durumunda üyeliklere sıcak bakabileceğini ortaya koydu.

Bu kapsamda Madrid'de özel bir zirve düzenlendi.

İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin oturduğu masada kazanan taraf Türkiye oldu.

Ambargoların kaldırılmasından, İsveç ve Finlandiya'daki teröristlerin iadesine kadar Türkiye'nin tüm şartları yazılı olarak kabul edildi.

CHP bile eleştirmedi

Dünyada büyük yankı uyandıran Türkiye'nin diplomatik başarısı, muhalefet partileri tarafından bile eleştirilmedi.

Türkiye'nin dış politikadaki tüm adımlarını eleştiren ana muhalefet partisi CHP, Madrid Zirvesi'nde atılan imzalara karşı çıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikalardan sorumlu yardımcısı Ünal Çeviköz, atılan imzalarla ilgili yorumsuz bir paylaşım yaptı.

NATO Zirvesi'nde samimi kareler

Bugün devam eden NATO Zirvesi'nde liderlerin aile fotoğrafının ardından çekilen kareleri paylaşıldı.

Zirvede tüm liderlerin ilgi gösterdiği isim Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, koyu bir sohbete daldı.

Liderlerin samimi anları objektiflere yansıdı.

NATO Liderler Zirvesi'nden samimi kareler ViDEO