Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında ilk toplantı yapıldı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat sonrası ilk toplantı, Helsinki’de yapıldı. İki ülke, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek vereceklerini yineledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı.

Görüşmelerde, Daimi Ortak Mekanizma’nın çalışma esasları belirlenmiş, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirilmiş, önümüzdeki dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

Terör konusunda Türkiye'ye destek yinelendi

Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yineledi.

Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Türk heyetine Kalın ve Önal başkanlık etti

Daimi Ortak Mekanizma’nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilciler de yer aldı.

İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı’da Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etti, adalet, güvenlik ve istihbarat kurumlarindan temsilciler hazır bulundu.