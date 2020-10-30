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    NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
    • AA
    • 30.10.2020 - 18:12
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 18:15
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    NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

    İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Azerbaycan, Fransa, Yunanistan başta olmak üzere Türkiye için geçmiş olsun mesajları yayınladı.

    Bir mesaj da NATO’dan geldi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.

    “YARDIMA HAZIRIZ”

    "Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.

    NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan a yardıma hazırız #1

    NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan a yardıma hazırız #2

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