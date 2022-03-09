NATO: Rusya, Ukrayna'da savaş suçu işliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ottowa Güvenlik ve Savunma Konferansı'na katıldı.

Burada Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Stoltenberg, Rusya'yı Avrupa'da barışı engellemekle suçladı.

"SAVAŞI DURDUR, DİPLOMASİYE DÖN"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının uluslararası hukuku ve barış ve güvenliği sağlayan uluslararası düzeni ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg, Putin'e "Savaşı durdur, askerlerini geri çek ve diplomasiye dön." çağrısı yaptı.

"RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." diye konuştu.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ PERVASIZ VE TEHLİKELİ"

Putin'in nükleer silah kullanma tehdidi için "pervasız ve tehlikeli" değerlendirmesinde bulunan Stoltenberg, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahları olduğu sürece NATO'nun da nükleer caydırıcılığını elinde bulunduracağını kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ise yerine getiremeyeceğini belirterek, "Uçuşa yasak bölgenin uygulanması için Rusya'nın hava savunma sistemlerine saldırı gerekiyor. Bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaratır, Ukrayna'daki savaşı tırmandırır ve Avrupa'da NATO ve Rusya arasında tam teşekkülü bir savaşa neden olur." şeklinde konuştu.