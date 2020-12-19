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    NATO tatbikatında yabancı askerler, Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni inceledi

    Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.12.2020 - 15:18
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    NATO tatbikatında yabancı askerler, Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni inceledi

    Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

    NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti.

    23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.

    PİYADE TİFEĞİNİ İNCELEDİLER

    Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.

    NATO tatbikatında yabancı askerler, Kara Kuvvetleri nin Piyade Tüfeği ni inceledi #1

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