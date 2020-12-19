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- NATO tatbikatında yabancı askerler, Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni inceledi
NATO tatbikatında yabancı askerler, Kara Kuvvetleri'nin Piyade Tüfeği'ni inceledi
Türk Kara Kuvvetleri'nin envanterindeki MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı askerlere ait bir fotoğraf ortaya çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 19.12.2020 - 15:18
Çorlu'da gerçekleşen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen tatbikat, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı altında gerçekleşti.
23'ü müttefik olan ülkelerden oluşan 392 personelin katıldığı tatbikata dair bir kare oldukça dikkat çekti.
PİYADE TİFEĞİNİ İNCELEDİLER
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan MKEK MPT-76 Piyade Tüfeği'ni inceleyen yabancı ülke askerlerinin bakışları, dikkatlerden kaçmadı.