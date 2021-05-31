Romanya’da icra edilen ve 26 ayrı ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı NATO Steadfast Defender Europe 2021 tatbikatına katılan Mehmetçikler, NATO’yu kendine hayran bıraktı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kurulu bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’ndan askeri unsurlar, 10 ve 19 Mayıs tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek tatbikata katılmak üzere yola çıkmıştı.

39 römork, 128 konteynır ve bin 356 askeri personel taşıyan 214 askeri araç, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinden yola çıkarak Bulgaristan üzerinden tatbikatın gerçekleştirileceği Romanya’nın Cincu kentine giderek konuşlanmıştı.

MEHMETÇİK'İN TİTİZLİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Burada tatbikattaki askerler için sahra mutfağı, yemekhane, duş ve tuvaletleri kuran Türk askerlerin temiz ve titiz çalışması NATO’dan da övgü aldı.

Ergene’deki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askerlerince kurulan alanlar, NATO Channel’in resmi sosyal medya hesabında tatbikata katılan diğer ülke askerlerinin gözünden yayınlandı.

NATO, Türk askerlerine hayran kaldı VİDEO

İNŞA EDİLEN BÖLGELERDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

Tatbikat sırasında egzersizler yaparken nasıl yemek yediklerinin merak edilebileceğini aktaran ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca kurulan alanları görüntüleyen diğer ülke askerleri, Türk askerleri tarafından kurulan mutfak, duş alanı, tuvalet ve çamaşırhaneden hayranlıkla ve övgü dolu sözlerle bahsetti.

Tatbikata katılan diğer ülke askerlerini de NATO’yu de kendilerine hayran bırakan Mehmetçikler, NATO Steadfast Defender Europe 2021 tatbikatının tamamlanmasının ardından yeniden Tekirdağ’ın Ergene ilçesine dönecek.