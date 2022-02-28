NATO ülkelerinden Ukrayna'ya destek artıyor

İşgal altında olan Ukrayna'ya NATO ülkelerinden yardım gelirken Stoltenberg, 'NATO müttefikleri desteklerini artırmaktadır' dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

UKRAYNA'YA DESTEK ARTIYOR

Ukrayna ordusu ve halkının cesareti nedeniyle Zelenskiy'e takdirlerini ilettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

500 MİLYON EUROLUK ASKERİ EKİPMAN YARDIMI

Birçok üyesi aynı zamanda NATO içinde de bulunan AB, dün Ukrayna'ya 500 milyon euroluk askeri silah ve ekipman yardımı yapacağını açıklamıştı.

SAVAŞ UÇAKLARI GÖNDERİLECEK

Ayrıca bazı AB ülkelerinin Ukrayna'nın talebi üzerine bazı modellerdeki savaş uçaklarını bu ülkeye göndereceği bildirilmişti.