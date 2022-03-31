NATO ülkelerinin savunma harcamaları, tahmini olarak 1,17 trilyon dolar olarak açıklandı

NATO ülkelerinin savunma harcamaları, tahmini olarak 1,17 trilyon dolar olarak açıklandı

Üye ülkelerin savunma harcamalarını yansıtan verilere göre, 2021’de yapılan toplam harcama 1,17 trilyon doları buldu. Türkiye’nin tahmini harcaması, 13 milyar dolar olarak açıklandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 2021 Yıllık Raporu’ndaki cari fiyatlarla işlenmiş verilere göre, NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamaları, 2021'deki tahmini rakamlara göre 1,17 trilyon doları buldu.

Avrupa'daki NATO ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamaları, son 7 yıldır artışını sürdürürken, 2021'de bu ülkelerin tahmini savunma harcamaları 2020'ye göre yüzde 3,1 arttı.

Geçen yıl 30 NATO müttefikinin toplam savunma harcamasının yüzde 69'unu yapan ABD'nin savunma harcamaları, 811 milyar dolar tuttu.

TÜRKİYE’NİN TAHMİNİ HARCAMASI 13 MİLYAR DOLAR

ABD'yi izleyen İngiltere oldu. İngiltere 72 milyar dolar harcama yaparken onu 63 milyar dolar ile Almanya, 57 milyar dolar ile Fransa ve 27 milyar dolar ile Kanada izledi. Rapora göre, 2021'deki cari fiyatlarla Türkiye'nin tahmini savunma harcamaları 13 milyar dolar oldu.

YÜZDE 2 TAAHHÜDÜNÜ 8 ÜLKE KARŞILADI

2015 fiyatlarıyla yapılan hesaplamaya göre, geçen yıl 8 NATO ülkesi gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya harcama beklentisini karşıladı. Bu sayı 2014'te 3 olmuştu.

YUNANİSTAN GSYH’NIN YÜZDE 2’DEN FAZLASINI SAVUNMA HARCAMASINDA KULLANDI

2021'de Yunanistan, ABD, Polonya, İngiltere, Hırvatistan, Estonya, Letonya ve Litvanya, GSYH'nin yüzde 2'den fazlasını savunma harcamasında kullandı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMAYA AYIRDIĞI ORAN YÜZDE 1,60

1,60 Yunanistan GSYH'nin yüzde 3,59'unu, ABD yüzde 3,57'sini, Polonya yüzde 2,34'ünü, İngiltere yüzde 2,25'ini savunma harcamasına ayırırken, Türkiye için bu oran yüzde 1,60 olarak gösterildi.

ORANSAL OLARAK LİSTENİN SONUNDA YER ALAN ÜLKELER

Oransal olarak son üç sırada yüzde 1,07 ile Belçika, yüzde 1,03 ile İspanya ve yüzde 0,54 ile Lüksemburg yer aldı.