NATO Zirvesi 2021: Erdoğan ve Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek?

NATO Zirvesi 2021: Erdoğan ve Biden ne zaman, saat kaçta görüşecek?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesine dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Brüksel'de buluşacak olan Erdoğan ve Biden saat kaçta görüşecek? İşte ayrıntılar..

Dünyanın gözü kulağı NATO zirvesinde... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Brüksel'de..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden saat kaçta görüşecek, gündemde neler var soruları yakından takip ediliyor.

Bu görüşme aynı zamanda Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması sonrası iki liderin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Peki Erdoğan ve Biden buluşması saat kaçta? Gündemde hangi konular var? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN BİDEN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Görüşme, 14 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek.

Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin; Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

Erdoğan-Biden görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve iş birliği olanakları da masada olacak.

İkili görüşmede, ABD’nin F-35 ve patriotlara karşı tavrı da konuşulacak.