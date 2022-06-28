NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?

NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi bugün başlıyor. Peki NATO Zirvesi 2022 nerede, hangi ülkede, saat kaçta, ne zaman bitecek? İşte görüşmelerin detayları...

Dünyanın gözü kulağı NATO zirvesine çevrilmiş durumda..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 ülkenin lideri bir araya gelecek.

Siyaset gündeminin yoğun olduğu bu günlerde NATO zirvesi masasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konuları var.

Görüşmelerden çıkacak sonuç ve kararlar merakla bekleniyor.

Peki NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacak?

NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede?

NATO zirvesi 28 Haziran'da başlayıp 30 Haziran'da son bulacak. Toplantı İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleşecek.

NATO üyesi ülkeler

NATO'ya üye ülkeler sırasıyla şunlardır: