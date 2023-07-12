NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ve Jens Stoltenberg'in keyifli sohbeti NATO Zirvesi'in son oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki keyifli sohbet objektiflere yansıdı.

AA NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde son gün... Litvanya'nın Vilnius şehrinde 11 Temmuz'da başlayan Zirve tarihi görüşmelere ve kararlara sahne oldu. Tarihi NATO Zirvesi Zirve öncesinde, NATO, İsveç ve Türkiye arasında yapılan görüşmenin arıdından Türkiye, İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktı... İsveç'in AB yolunda Türkiye'ye tam destek taahhütü verdiği görüşme bu bakımıyla da önem kazandı. Türkiye'nin kilit rol oynadığı bu Zirve'de Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda da tarihi açıklamalar yapıldı. Bugün son oturum gerçekleştirilirken liderler ve bakanlar kendi mevkidaşlarıyla ikili görüşmelere devam ediyor. Keyifli sohbet ve dikkat çeken samimiyet Son oturum öncesinde ise ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki keyifli sohbet dikkat çekti. 3 liderin bol bol gülümseyerek yaptıkları sokbet objektiflere yansırken samimiyet de gözlerden kaçmadı.