NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a kitap verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelişinin ardından Brüksel'de gerçekleşen ilk NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında masadaki kitap dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde görüştü.

Kritik görüşme saat 19:00'da başlayıp 45 dakika sürdü.

İki lider bölgesel konuları ele alırken, o sırada masada yer alan bir kitap ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a "Turkey's Fight Against Terrorism (Türkiye'nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitabı hediye etti.

ERDOĞAN, KİTABI BIDEN'A HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masadaki bu kitabı Joe Biden'a verirken, kitabın Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan İletişim başkanlığınca yayımlanan bir kitap olduğu öğrenildi.

KİTAP, TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

"Turkey's Fight Against Terrorism (Türkiye'nin Terörizme karşı Mücadelesi)" isimli kitapta Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ, PKK/YPG ile mücadelesi, Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçesi ve Türkiye'nin Suriyelilere yaptığı ev sahipliğine ilişkin bilgiler yer alıyor.