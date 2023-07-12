NATO Zirvesi'nde temaslar sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

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ensonhaber.com

NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin görüşmeleri devam ediyor.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirve, dün başladı.

Aile fotoğrafından tarihi anların yaşandığı toplantının ardından bugün 2. oturum gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

İki lider 1,5 yıl sonra görüştü

Yunan medyasının en çok merak ettiği görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in teması oldu.

İki lider, yaklaşık 1,5 yıl sonra bugün aynı masaya oturarak görüşme yaptı.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Yapılan görüşmeye Yunan ve Türk medyası yoğun ilgi gösterdi.

İki ülke arasında, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Atina’da yaşanan tren faciası sonrası atılan adımlar ilişkileri yumuşatmıştı.

Ardından yapılan bu görüşme de ‘yeni bir başlangıç’ olarak yorumlanıyor.

2 günde yapılan görüşmeler

İlk olarak zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geldiği liderler şöyle:

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,

Kanada Başbakanı Justin Trudeau,

ABD Başkanı Joe Biden,

Almanya Başbakanı Olaf Scholz,

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni,

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez.