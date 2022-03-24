NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz.

NATO üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu görüşmek üzere, NATO Karargahında bir araya geldi.

Liderlerin toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Rusya güçlü şekilde kınandı.

Açıklamada, "Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz. İttifakın her santimini koruyacağız. Üye ülkelerinin tümü tüm imkanlarla korunacak." denildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de zirve sonrası kameraların karşısına geçti.

Stoltenberg şunları söyledi:

"NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı."

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