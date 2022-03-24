Petrol
120.44
-0.95%
Euro
16.35
0.03%
Dolar
14.84
0.05%
Altın
929.74
0.20%
Borsa
2186
0.12%
Bitcoin
636.025
1.46%
BTXN Coin
41.49
-2.30%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

    NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz.
    • AA
    • 24.03.2022 - 16:13
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NATO Zirvesi'nden ortak açıklama: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

    NATO üyesi ülkelerin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu görüşmek üzere, NATO Karargahında bir araya geldi.

    Liderlerin toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada Rusya güçlü şekilde kınandı.

    Açıklamada, "Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz. İttifakın her santimini koruyacağız. Üye ülkelerinin tümü tüm imkanlarla korunacak." denildi.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de zirve sonrası kameraların karşısına geçti.

    Stoltenberg şunları söyledi:

    "NATO liderleri Ukrayna'ya daha fazla destek konusunda anlaştı."

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Suriye muhalefetinin başkanı: Dönmek istiyoruz
    Dünya

    Suriye muhalefetinin başkanı: Dönmek istiyoruz

    Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı
    Futbol

    Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı bırakıldı

    Görüş Bildir