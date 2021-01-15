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    NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

    Güvenlik kaynakları, Türkiye-Yunanistan askeri heyetlerinin NATO'daki teknik görüşmelerine gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 11:41
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    NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

    Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

    NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

    GELECEK HAFTA YENİDEN BAŞLAYACAK

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

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