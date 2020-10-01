NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğu duyuruldu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ulusal menfaatleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, Yunanistan'ın Fransa desteğiyle yaptığı provokasyonlar nedeniyle gerilime neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların diyalog çağrısı ve diplomatik kanalların açılmasına yönelik girişimlerinin ardından Türkiye ve Yunanistan NATO çatısı altında görüşmelere başladı.

İKİLİ MEKANİZMA KURULDU

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Yunan askeri heyetlerin NATO karargahında yürüttüğü bir dizi teknik görüşmenin sonucunda ikili ayrıştırma usulleri mekanizması 1 Ekim itibarıyla kuruldu.

Mekanizma Doğu Akdeniz'de istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlıyor. Mekanizma çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında denizde ve havadaki ayrıştırmayı kolaylaştıracak bir acil irtibat hattı oluşturulacak.

"İKİ DEĞERLİ NATO MÜTTEFİKİ.."

Açıklamada görüşlerine yer verilen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, mekanizmanın kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bunun "iki değerli NATO müttefikinin yapıcı çabaları" sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

NATO'nun, iki ülke arasında benzer bir mekanizmanın 1990'lı yıllarda kurulmasına da yardımcı olduğu belirtildi.