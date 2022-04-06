NATO'dan Ukrayna için askeri yardım çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, müttefiklerden Ukrayna'ya askeri yardım yapmalarını isterken "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanları Toplantıları öncesi basın açıklaması düzenledi.

Stoltenberg, burada Ukrayna'ya askeri yardımlar konusunda çağrı yaptı.

"Ukrayna'ya daha fazla askeri destek bekliyoruz"

NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

"Putin Ukrayna'nın tamamını kontrol etmek istiyor"

Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etmeyi hedeflediğini, bundan vazgeçtiğine dair bir belirti görmediklerini söyledi.

Stoltenberg, “Putin'in amacı, Donbass'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir.” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, savaşa kritik bir aşamaya gelindiğini belirterek, “Rusya'nın ikmal yapmak, yeniden silahlandırmak için güçlerini kuzeyden çıkardığını ve doğuya büyük bir taarruz düzenlemek için hazırlık yaptığını görüyoruz.” dedi.

“Buça Putin'in savaşının gerçek doğasını gösteriyor”

Stoltenberg, Buça ve Ukrayna’nın diğer kentlerinde yaşanan sivil ölümlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ukrayna'daki acımasız savaşı ele alacağız ve hepimiz Buça'da ve Ukrayna'nın diğer yerlerindeki vahşeti gördük. Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşının gerçek doğasını ortaya koyuyor. Sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi bir savaş suçudur. Bu nedenle NATO müttefikleri, tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması, soruşturulması ve sorumluların cezalandırılması için uluslararası çabaları desteklemektedir.” dedi.



