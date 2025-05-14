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Haber Merkezi

Diplomasinin kalbi, Türkiye'de atıyor.

Yarın İstanbul'da, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için müzakereler yapılacak.

O sırada Antalya'da da kritik bir toplantı var.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya'da gerçekleştirilecek.

YUSUF DİKEÇ DETAYI

Antalya'da yapılacak toplantı öncesi NATO'nun resmi X hesabı üzerinden sürpriz bir video paylaşıldı.

Videoda tüm dünyanın tanıdığı bir isim vardı...

Yusuf Dikeç, meşhur atış hareketiyle NATO'nun paylaştığı videoda karşımıza çıktı.

TÜRKİYE'Yİ TANITTI

NATO'dan yapılan Yusuf Dikeç paylaşımında, "Türkiye’nin en tanınmış atıcısı Yusuf Dikeç, bugün ve yarın NATO Dışişleri Bakanları'na Antalya’yı gezdirecek." denildi.