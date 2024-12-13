NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylaması: Amfibi Akın birinci seçildi

DHA
Bir tatbikat sırasında Deniz Kuvvetleri'ne ait yerli Amfibi Akın'ın havadan görüntülendiği kare, NATO oylamasında birinciliğe layık görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO’nun düzenlediği 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Amfibi Akın' fotoğrafının açık ara birinciliği kazandığını duyurdu.
FOTOĞRAFI ÇEKEN ASKERE TEŞEKKÜR
Açıklamada, desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür edilerek, fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’a tebrikler iletildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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