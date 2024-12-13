NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' yarışmasının kazananı belli oldu

NATO tarafından 'Yılın Fotoğrafı' adlı yarışma düzenlendi.
Yarışmanın kazananı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Astsubay Çavuş Yasin Kaan oldu.
Astsubay Yasin Kaan yarışmaya, çektiği “Amfibi Akın’’ fotoğrafıyla katılmıştı.
Yarışmaya ilişkin detaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
"AÇIK ARA FARKLA 1'İNCİ SEÇİLDİ"
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
NATO’nun 'Yılın Fotoğrafı’' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın’' fotoğrafı, açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’ı tebrik ediyoruz.
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