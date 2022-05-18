Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvurmasının akabinde NATO üyesi olma şartları merak ediliyor. Peki NATO'ya nasıl üye olunur, şartları nelerdir?

Dünya siyasetinin gündeminde günlerdir yer alan Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurular tamamlanıyor.

Kurulduğunda 12 üyesi olan NATO'da şimdilerde 30 ülke bulunuyor. İttifak üyeleri diğer Avrupa ülkelerini örgüte katılmaya davet edebiliyor.

Sovyetler Birliği'ne karşı bir ittifak olarak imzalanan anlaşma, üyelerinden birinin tehdit edilmesi durumunda birbirlerini korumayı taahhüt ediyor.

Milyonlar, "NATO'ya nasıl üye olunur? "NATO üyelik süreci nasıl işliyor, ne şartlar gerekiyor?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

NATO'ya üye olma şartları 2022

Üyeliğin en önemli şartı, 30 ülkenin de katılmak isteyen ülkeye onay vermesidir. Yani 30 ülkenin oybirliğini alamayan hiçbir ülke, NATO'ya katılamaz.

AA'nın haberine göre, NATO'nun yeni üye kabul etmesi birçok aşamadan oluşan teknik ve yasal süreçlerin ardından mümkün oluyor.

Bunun yanında NATO'nun kendi resmi sitesinde politik ve siyasi ortalığın da zorunlu olduğu belirtiliyor.

Potansiyel üyelerin demokratik değerlere sahip olması ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkıda bulunması gerekiyor. Ardından "üyelik eylem planı" verilen ülkelerle müzakereler yürütülüyor.

Ülkenin örgütün bir parçası olması için, anlaşmaya ilişkin bir katılım protokolünün NATO üyeleri tarafından oybirliğiyle imzalanması gerekiyor.

7 adımda NATO üyeliği

NATO müttefikleri bir başka ülkenin ittifaka katılmasını kararlaştırdıklarında NATO o ülkeye resmi davet gönderiyor. Bundan sonra 7 adımlık katılım süreci başlıyor.

Birinci adımda NATO uzmanlarıyla davet edilen ülkenin temsilcileri Brüksel'de bir araya gelerek görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde davet edilen ülkenin NATO'nun siyasi, yasal ve askeri şartlarını karşılayıp karşılamadığı, NATO üyeliğinin ekonomik, askeri, yasal, siyasi ve istihbaratla ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getiremeyeceği müzakere ediliyor. Bu müzakerelere göre davetli ülkenin NATO şartları ve standartlarını yerine getirmek için reform yapıp yapmayacağı belirleniyor.

İkinci adımda davet edilen ülke NATO Genel Sekreteri'ne resmi niyet mektubu gönderiyor ve NATO üyeliğinin yükümlülüklerini ve üzerine düşen taahhütleri kabul ettiğini bildiriyor. Reform yapılacaksa bu mektupta reformların takvimi de belirtiliyor.

Üçüncü adımda NATO, Washington Antlaşması'na ilave katılım protokollerini hazırlıyor. Böylece ittifakın kurucu anlaşması bir anlamda güncellenmiş oluyor. Bu protokoller, NATO ülkeleri tarafından imzalanıyor.

Dördüncü aşamada protokollerin NATO üyesi ülkeler tarafından kendi ulusal yasaları ve prosedürleri uyarınca onaylanması gerekiyor. Onay süreci ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Örneğin onay için ABD'de Senato'nun üçte ikisinin oyu gerekirken, İngiltere'de parlamentoda resmi bir oylama gerekmiyor.

Beşinci adımda ise tüm üye ülkeler, kendi onay süreçlerini tamamladıktan sonra Washington Anlaşması'nı saklayan ABD'ye yeni üyenin katılımını öngören protokolleri kabul ettiklerine dair bildirim yapıyor.

Altıncı adımda bütün bu aşamalar tamamlanınca NATO Genel Sekreteri, yeni üyeyi ittifaka katılmaya davet ediyor.

Yedinci ve son olarak yeni üye de kendi ulusal yasal sürecini tamamlayarak katılım belgesini Washington Antlaşması'nı saklayan ABD'ye teslim ediyor ve NATO üyesi oluyor.