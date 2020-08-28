Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağının bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik tarama çalışmalarını devam ettiren Oruç Reis gemisi için, NAVTEX ilan etmiş ve geminin çalışma süresi 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

YUNAN JETLERİ UZAKLAŞTIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi.

"MENFAATLERİMİZİ KORUMA KONUSUNDA..."

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.

NAVTEX alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi VİDEO

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