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Nayib Bukele'den bir Türkçe espri daha

Nayib Bukele'den bir Türkçe espri daha

Resmi karşılamada askeri Türkçe selamlayan Nayib Bukele, o anları, "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" ifadeleri ile Twitter'dan paylaştı.