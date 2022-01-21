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Nayib Bukele'den bir Türkçe espri daha
Resmi karşılamada askeri Türkçe selamlayan Nayib Bukele, o anları, "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" ifadeleri ile Twitter'dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 21.01.2022 - 01:52
- Güncelleme : 21.01.2022 - 03:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Karşılamada Bukele tören takımını Türkçe selamladı.
İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.
Toplantıların ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bukele görüşmenin ardından akşam saatlerinde Twitter hesanından Türkiye'ye geleceğini duyurduğu gibi Türkçe bir Tweet daha attı.
Nayib Bukele'den bir Türkçe espri daha VİDEO
TÜRKÇE SELAM PAYLAŞIMI
Salvador lideri bu paylaşımında sosyal medya üslübuyla takipçilerini güldürdü.
Bukele tören takımını Türkçe selamladığı anların dörüntüsünü "Türkçe dersinde sözlüye kalkınca ben!" notuyla payaştı.