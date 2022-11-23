Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, parti grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı için kürsüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç harekatından ekonomik meselelere kadar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İyi Parti'ye çağrı yaptı: Konumlarını gözden geçirmeliler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği üzere, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve partililere "Temenni ederiz ki İyi Parti 6'lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonrası ilk ayrılık yaşandı

Bu ifadelerin ardından İyi Parti'den bir ayrılık gerçekleşti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti saflarına katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AK Parti'de ViDEO

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Özcan’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

'Sürprizimiz var' denilerek sahneye davet edilen, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, böylelikle AK Parti'ye katılmış oldu.