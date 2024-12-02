Nazım Hikmet kitabı kütüphanelerden kaldırıldı yalanına DMM son noktayı koydu

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) medyadaki bir yalana daha dur dedi.

Birçok haber mecrası Nâzım Hikmet’in, Kuvayi Milliye Destanı isimli eserinin, 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle Halk Kütüphaneleri’nden kaldırıldığı yalanını yaymaya başladı.

Harekete geçen DMM, haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek, eseri çizgilerle anlatan ve içinde cinsel içerikli tasvirler yer alan bir çizgi roman olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İDDİA DOĞRU DEĞİLDİR"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye’ eserini halk kütüphanelerinde yasakladı” iddiası doğru değildir.

"ESERİ ANLATAN CİNSEL İÇERİKLİ ÇİZGİ ROMAN KALDIRILDI"

Bahse konu eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonudur.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir.

Eser, çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam etmektedir.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı “Kuvayi Milliye” veya “Kuvayi Milliye Destanı” başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır."