Nazım Hikmet şiirini cinsel içerikli çizimlerle tasvir eden kitaptan görseller

Haber Merkezi

Sık sık yaşandığı gibi muhalif medyanın ortaya attığı bir yalan çığ gibi büyüdü.

Muhalefete yakın devasa medya kuruluşları, Nâzım Hikmet’in, Kuvayi Milliye Destanı isimli eserinin, 'uygunsuz içerik' gerekçesiyle Halk Kütüphaneleri’nden kaldırıldığı yalanını yaymaya başladı.

MUHALİF MEDYANIN KİTAP TOPLATILDI YALANI

Tüm muhalefet bu yalanın peşine takılırken İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) olayın perde arkasını açıkladı ve yalanı ortaya çıkardı.

KİTAP NAZIM HİKMET'E AİT DEĞİL

DMM, Nazım Hikmet'in kitabının toplatılmadığını, kitaptaki Kuvayi Milliye şiirini çizimlerle anlatan bir karikatüristin kitabının kütüphanelerdeki çocukların erişemediği bölümlere alındığını açıkladı.

Buna gerekçe olarak da karikatüristin kitabındaki cinsel içerikli tasvirler gösterildi.

KİTAP ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ BÖLÜME ALINDI

Sonuçta Nazım Hikmet'in kitabının toplatılmadığı gibi, karikatür kitabının da toplatılmadığı, sadece çocukların erişiminden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

KİTAPTAN BAZI GÖRSELLER

Diğer yandan Ensonhaber, gerekçe gösterilen cinsel içerikli çizimlere ulaştı.

Çizimler, kitabın çocuklardan uzaklaştırılmasının ne kadar yerinde bir karar olduğunu da gözler önüne sermiş oldu.

DMM'NİN GERÇEĞİ ANLATAN AÇIKLAMASI

Yalanın çığ gibi büyüdüğü o günlerde İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den detaylı bir açıklama yapılmış ve şu ifadelere yer verilmişi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye’ eserini halk kütüphanelerinde yasakladı” iddiası doğru değildir.

Bahse konu eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonudur.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir.

Eser, çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam etmektedir.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı “Kuvayi Milliye” veya “Kuvayi Milliye Destanı” başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır."