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    Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak Ali Babacan'ın İstanbul ekibinde

    Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak Ali Babacan'ın İstanbul ekibinde

    Ali Babacan'ın İstanbul ekibi belli oldu. Mehmet Gürol Ayan DEVA Partisi'nin İstanbul Kurucu İl Başkanı olurken listede Nazlı Ilıcak'ın kızı da yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 10:21
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 10:50
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    AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi, teşkilatlanma çalışmalarını ve kongrelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

    Teşkilatlanma kapsamda DEVA Partisi'nin İstanbul il yönetimi de belli oldu.

    NAZLI ILICAK'IN KIZI DA LİSTEDE

    DEVA Partisi'nin İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak seçilen Mehmet Gürol Ayan ve beraberinde il yönetimindeki listede, Nazlı Ilıcak’ın kızı Hayriye Aslı Ilıcak'ın da yer alması dikkat çekti.

    Nazlı Ilıcak ın kızı Aslı Ilıcak Ali Babacan ın İstanbul ekibinde #1

    Nazlı Ilıcak ın kızı Aslı Ilıcak Ali Babacan ın İstanbul ekibinde #2

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