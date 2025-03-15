Nazlı Sabancı'nın 'ayakkabı sunumlu tatlı' paylaşımı çok konuşuldu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı hakkında magazin gündemine bomba gibi bir gelişme düşmüştü.

Hacı Sabancı hakkında babalık davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporunun mahkemeye ulaşmasıyla çocuğun babasının yüzde 99 Hacı Sabancı olduğu öğrenilmişti.

4 yaşında Uzay isimli çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, soyadını kaldırmıştı.

Nazlı Sabancı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı iftar paylaşımı ile çok konuşuldu.

EKMEK DETAYLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Sık sık paylaşımları ile gündem olan Sabancılar, daha öncesinde de yemek masalarındaki ekmek detayı ve yılbaşında süsledikleri narlarla çok konuşulmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası eleştiri yorumları yapılmıştı.

AYAKKABI ŞEKLİNDE TATLI SUNUMU

Bu kez Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı iftar paylaşımda, katıldığı bir iftar davetindeki ayakkabı şeklindeki tatlı sunumuna yer verdi.

Sunum görenleri şaşırtırken, sosyal medyada kullanıcılar tarafından yorumlar yapıldı.

"YAZIK GERÇEKTEN"

Nazlı Sabancı'nın ayakkabı sunumlu tatlı paylaşımına, "Yazık gerçekten", "Ayakkabı yeniyor mu?", "Para çok yanlış insanlar da" şeklinde yorumlar yapıldı.