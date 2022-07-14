Nazmi Arıkan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Neden öldürüldü?

Nazmi Arıkan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Neden öldürüldü?

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan dün bir cinayate kurban gitti.Nazmi Arıkan'ın kim olduğu büyük merak konusu oldu.İşte merak edilenler..

Ünlü eğitimci ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, dün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan çiftlik evinde öldürülmüş halde bulundu.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayın ardından Nazmi Arıkan'ın kim olduğu büyük merak konusu oldu.Peki kimdir Nazmi Arıkan?

Nazmi Arıkan kimdir?

Nazmi Arıkan 16 Mart 1953 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Salur köyünde dünyaya geldi.Arıkan ilkolul ve ortaokul eğitimlerini Yozgat'ta tamamladı.Ardından Tokat Öğretmen Okulu'ndan mezun olarak sınıf öğretmeni oldu.

Nazmi Arıkan Gazi Eğitim Enstitüsü'ne girerek buradan fizik öğretmenliği diplomasını almıştır.Daha sonra Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yapan ünlü eğitimci daha sonra dershaneciliğe geçiş yaptı.

MEF isimli özel dershanede öğretmenlik yaptığı dönem, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü okuyan Arıkan buradan mezun oldu.

MEF Dershanelerinde 23 yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptıktan sonra 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershane'sini devraldı.

Nazmi Arıkan tek şube ile başladığı bu dershanecilik hayatında şuan Türkiye genelinde 100'ün üzerinde şube açmayı başarmıştır.

Nazmi Arıkan neden öldürüldü?

Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan Çanakkale'de bulunan çiftliğinde şoförü ile bıçaklanmış halde ölü bulundu.Arıkan'ın katil zanlısı yakalandı.Katil zanlısının ifadesi alındıktan sonra cinayetin neden işlendiği netlik kazanacak.