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'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi

'Ne sıklıkla namaz kılarsınız' anketi Asal Araştırma, 2 bin kişiyle yaptığı ankette vatandaşlara 'Ne sıklıkta namaz kılarsınız?' diye sordu. Ankete göre, Nisan 2022'de 'Tüm vakit namazlarını kılarım' oranı yüzde 23 iken Ağustos 2024'de bu oranın yüzde 18,8 olması dikkat çekti.