Ne zaman emekli olurum? İşte 2022 emeklilik hesaplama!

Emeklilik yaşı gelen pek çok vatandaş "Ne zaman emekli olurum?" sorusunu merak ediyor. e-Devlet platformunda bulunan 'Çalışma Hayatım' uygulaması ile emeklilik hakkında bilgilere ulaşabilmek mümkün.

Emekliliğe kalan gün sayısını hesaplamak isteyen vatandaşlar, nasıl hesaplama yapılabileceğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığı duyurulmuştu. Peki emeklilik hesaplaması nasıl yapılıkr?

Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Emekliliğe kalan gün sayısı hesaplama yöntemi pek çok vatandaş tarafından takip ediliyor. Artık e-devlet üzerinden konu hakkında sorgulama yapabilmek mümkün oluyor. e-Devlet'te bulunan "Çalışma Hayatım" sekmesi bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu bütünleşik hizmeti emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama!

e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre aracılığıyla sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazmalısınız. Ardından çıkan seçeneğe tıklamalısınız. Açılmış olan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgilerinin yer aldığını göreceksiniz Yine e-Devlet üzerinde 'Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?' seçeneğine tıklayabilir ve açılan sayfada hizmete başlama senenizi girip emeklilik yaşı ile ilgili sorgulama yapabilirsiniz.