Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik hesaplama 2020 nasıl yapılır? Emeklilik şartları...

Ne zaman emekli olurum? SGK emeklilik hesaplama 2020 nasıl yapılır? Emeklilik şartları...

Çalışma hayatının sonlarına gelen vatandaşlar 'Ne zaman emekli olurum' sorusunun yanıtını arıyor. Prim günü, yaş ve belirli kriterleri tamamlayanlar emekli olmaya hak kazanıyor.

Yıllardır süre gelen profesyonel çalışma hayatlarının sonlanacağı ve emekliye ayrılacakları tarihi dört gözle bekleyen milyonlarca özel sektör ve kamu çalışanı, emekli olacakları tarihi öğrenmek istiyor. İşte, merakla araştırılan 'Ne zaman emekli olurum?' sorusunun yanıtı...

SGK EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK emeklilik şartları birçok şarta bağlı olan bir durumdur. Prim hesaplama yöntemleri emeklilikte kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yüzden adını sık sık duyarız. İşte eskiden SSK emeklilik olarak bilinen yeni adı SGK emeklilik şartları:

•Emekli olmak için en önemli şart belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak gerekiyor. Burada işe giriş tarihi önemlidir. Emeklik yaşı cinsiyete göre değişiyor.

• Diğer önemli şartlardan birisi de belirli süre Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödenmiş olması gerekiyor.

•Çalışma hayatınızda aktif olarak bir süre çalıştıktan sonra çalışma hayatına veda etmek için emeklilik yaşını tamamlamanız gerekiyor. Herkes tarafından merak edilen "Kaç yaşında emekli olurum" sorusu da gündeme geliyor. Emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

SGK’DAN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

* İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

* İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.

8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Çalışma hayatına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar emeklilik hesaplama işlemlerine başladılar. Günümüzde merak ettiğimiz konulara kolayca ulaşabiliyoruz. Emeklilik yaşını merak eden emekli adayları PTT'den e-Devlet şifresi aldıktan sonra internetten e-Devlet sitesine TC. kimlik numarası ile giriş yapmaları gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?" kısmına tıkladıktan sonra sigortalı ilk giriş tarihini giriniz. Gerekli işlemlerden sonra sonuca ulaşırsınız.

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