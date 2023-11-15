Nebahat Çehre'den milyonluk inşaat reklamına ret: Depremde yıkılırsa kahrolurum Oyuncu Nebahat Çehre, bir inşaat firmasının reklam yüzü teklifini, depremde yıkılma korkusuyla kabul etmedi. Çehre, reklam karşılığında 10 milyon TL ve siteden daire alacaktı.

ensonhaber.com

Usta oyuncu Nebahat Çehre, aldığı bir kararla takdir topladı.

Kariyeri ve tarzıyla sık sık gündem olan Çehre'ye bir inşaat firmasından reklam geldi.

Firma, Çehre’den 2024 yılında satışa sunulması planlanan evlerin reklam yüzü olmasını istedi.

Ev artı 10 milyon TL

Karşılığında ise dudak uçuklatan fiyat verildi; 10 milyon TL…

Öte yandan siteden bir daire de teklif edildi.

"Her şey para değil"

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; 79 yaşındaki oyuncu ise teklifi reddetti.

Çehre, “En son depremde yüzlerce ev, binlerce insana mezar oldu. Ya benim reklamını yaptığım evler de yıkılırsa. Kahrolurum. Her şey para değil.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler tam 11 ilde etkili oldu. 50 bini aşkın vatandaş, enkaza dönen binalarda can verdi.

Yıkılan binaların arasında, 'Cennetten bir köşe' şeklinde reklamı yapılan rezidans ve nice lüks binalar da yer aldı.