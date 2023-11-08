Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişti

Siyasette yerel seçimler öncesi hız artmış durumda.
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İyi Parti'den istifa etti.
AK Parti'ye katıldı
İstifanın ardından Hatipoğlu, kulislerde konuşulduğu gibi dün AK Parti'ye katıldı.
Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti.
AK Parti'nin milletvekili sayısı 264 oldu
Buna göre İyi Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.
TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi - 264
- Cumhuriyet Halk Partisi - 130
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57
- Milliyetçi Hareket Partisi - 50
- İyi Parti - 43
- Saadet Partisi - 20
- Demokrasi ve Atılım Partisi - 15
- Yeniden Refah Partisi - 5
- Türkiye İşçi Partisi - 4
- Hür Dava Partisi - 4
- Demokrat Parti - 3
- Emek Partisi - 2
- Demokratik Bölgeler Partisi - 1
- Demokratik Sol Parti - 1
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