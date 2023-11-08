Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişti İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

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Siyasette yerel seçimler öncesi hız artmış durumda.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İyi Parti'den istifa etti.

AK Parti'ye katıldı

İstifanın ardından Hatipoğlu, kulislerde konuşulduğu gibi dün AK Parti'ye katıldı.

Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.

TBMM'de sandalye dağılımı değişti

İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'de sandalye dağılımı değişti.

AK Parti'nin milletvekili sayısı 264 oldu

Buna göre İyi Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle: