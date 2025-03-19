Necati Özkan, İsmail Saymaz, Ercan Saatçi ve Murat Ongun'a gözaltı

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA SAYMAZ VE ONGUN DA VAR

Bu kapsamda da İsmail Saymaz, Murat Ongun, Ercan Saatçi ve Necati Özkan gözaltına alındı.

NECATİ ÖZKAN İÇİN GÖZALTI KARARI

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum" dedi.

HALK TV'DE ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz için gözaltı kararı çıkarıldı.

Saymaz’ın çalıştığı kurum Halk TV, evinde arama yapıldığını duyurdu.