Petrol
96.86
0.14%
Euro
18.1482
-0.04%
Dolar
18.1231
0.21%
Altın
1.011
-0.50%
Borsa
3046
0.87%
Bitcoin
390.133
-1.11%
BTXN Coin
5.41
-3.39%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Necati Özkan'dan 6'lı masaya aday belirleyin çağrısı

    Necati Özkan'dan 6'lı masaya aday belirleyin çağrısı

    2023 seçimlerine çıkaracak aday bulamayan 6'lı masaya, İmamoğlu'nun seçim direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan "artık beklemeyin" önerisi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

    Seçimler için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'na Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

    Ancak masanın kuruluşundan bu yana aday krizi hala çözülemedi.

    İmamoğlu'nun ajansından tepki

    Son olarak dün 6. kez toplanan masa liderlerinin adayı yine belirleyememesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan tepki geldi.

    İmamoğlu'na yakınlığı ile de bilinen Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde,  bir an önce adayın belirlenip, seçim kampanyalarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

    Necati Özkan dan 6 lı masaya aday belirleyin çağrısı #1

    Bir an önce kampanyalar başlamalı

    "Aday yoksa kampanya yoktur" başlık yazısında Özkan, yine masa liderlerine seslenerek, adayının geç belirlenmesinin iktidara fayda sağlanacağını da belirterek "Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır." ifadelerini kullandı.

    Necati Özkan dan 6 lı masaya aday belirleyin çağrısı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ormanlarda mangal yasağının gelmesiyle birlikte tavuk fiyatları dip yaptı
    Ekonomi

    Ormanlarda mangal yasağının gelmesiyle birlikte tavuk fiyatları dip yaptı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım faaliyetleri
    Gündem

    Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım faaliyetleri

    Görüş Bildir