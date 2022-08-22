Necati Özkan'dan 6'lı masaya aday belirleyin çağrısı

2023 seçimlerine çıkaracak aday bulamayan 6'lı masaya, İmamoğlu'nun seçim direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan "artık beklemeyin" önerisi geldi.

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

Seçimler için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'na Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Ancak masanın kuruluşundan bu yana aday krizi hala çözülemedi.

İmamoğlu'nun ajansından tepki

Son olarak dün 6. kez toplanan masa liderlerinin adayı yine belirleyememesi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan tepki geldi.

İmamoğlu'na yakınlığı ile de bilinen Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, bir an önce adayın belirlenip, seçim kampanyalarının belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bir an önce kampanyalar başlamalı

"Aday yoksa kampanya yoktur" başlık yazısında Özkan, yine masa liderlerine seslenerek, adayının geç belirlenmesinin iktidara fayda sağlanacağını da belirterek "Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır." ifadelerini kullandı.