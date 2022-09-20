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    Necati Özkan'dan 6'lı masaya proje eleştirisi

    Necati Özkan'dan 6'lı masaya proje eleştirisi

    2023 seçimlerine çıkaracak aday bulamayan ve millet için yapacak bir proje sunamayan 6'lı masaya, İmamoğlu'nun seçim direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan uyarı geldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 14:15
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    Türkiye'de, siyasi partilerin 2023 seçimlerine hazırlıkları devam ediyor...

    1 yıldan az bir süre kalan seçimler için politikasını sadece parlamanter sistem  üzerine kuran ve milletin yararına bir proje üretemeyen 6'lı masa etrafındaki muhalefet partilerine kendi tabanlarından tepkiler de sürüyor.

    6'lı masaya son tepki ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan geldi.

    Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesi sonrası muhalefet liderlerinin eleştirmesine sessiz kalmayan Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde muhalefete seslendi.

    İktidar kazanmak için atak yapıyor

    2023 için iktidarın doğru işler yaptığını ancak 6'lı masanın vaat edecek projesi bulunmamasına değinen Özkan, "İktidar adım adım kampanyasını örüyor. Seçim gününden önce seçimleri kazanmak için atak yapıyor.
    Peki muhalefet? İktidar bileşenleri her gün yeni bir proje açıklama peşindeyken muhalefet bileşenlerinin ayda bir buluşması ne kadar doğru?

    Parlamenter sistem dışında bir projeniz var mı

    Muhalif yetkililerin 'Güçlendirilmiş parlamenter sistem'^dışında bir söylem hazırlığı var mı? O söylem seçmeni inandırabiliyor mu?
    Hatırlatmak isterim ki insanların size ve projelerinize inanması işin başlangıcıdır. İnsanlar size inanmadıkça gerçek bile gerçek değildir!" ifadelerini kullandı.

    Necati Özkan dan 6 lı masaya proje eleştirisi #1

    Necati Özkan dan 6 lı masaya proje eleştirisi #2


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