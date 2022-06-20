Necati Özkan'dan muhalefete 'helalleşme ve hesaplaşma' uyarısı

2023 seçim politikasını tehdit ve özür dileme üzerine kuran muhalefetin bu tavrını yanlış bulduğunu belirten Necati Özkan, yapılması gerekenleri kaleme aldı.

Türkiye'de gündem, 2023 seçimleri...

1 yıldan az bir süre kalan seçimler için politikasını, hesaplaşma ve hellalleşme üzerine kuran 6'lı masa etrafındaki muhalefet partilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan'dan tepki geldi.

Konuyla ilgili Özkan, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde muhalefete seslenerek "Helalleşme ve hesaplaşma" adlı bir yazı kaleme aldı.

"Kararsız ve yeni seçmenlere odaklanın"

Yazısında 6'lı masanın bu politikasının yanlış olduğunu belirten Özkan, "Muhalif partiler hızla 'Türkiye’nin yeni hikâyesi' konusunda mutabakata varmalı; yeni ve kararsız seçmenlere odaklanmalıdır.

"Hesap-helal mesajlarını bir an önce bırakın"

Muhalefet 'helalleşme' ve 'hesaplaşma' aksındaki mesajları bir an önce terk edip, 'Türkiye’nin yeni demokrasi ütopyasını' anlatmaya başlamalıdır.

Umarım bu köşede yazılanlar muhalefete eleştiri değil, siyasete demokratik katkı ve yurttaş sorumluluğu olarak değerlendirilir." ifadelerine yer verdi.



