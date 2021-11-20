Necdet Budak kimdir? Ege Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak atandı. Peki Necdet Budak kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre dört üniversitenin rektörü değişti.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

Atama kararının ardından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Necdet Budak'ın hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki Prof. Dr. Necdet Budak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Ege Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın biyografisi...

PROF. DR. NECDET BUDAK KİMDİR?

29 Ekim 1964 tarihinde Edirne Keşan'da dünyaya gelen Necdet Budak'ın babasının adı İbrahim, annesinin adı Fatma'dır.

Ziraat Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünü bitirmiş ve yüksek lisansını aynı fakültede, doktorasını Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi Tarla Bitkileri Bilim Dalı'nda tamamlamıştır.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde öğretim üyesi olarak ders veren Necdet Budak, 1996 yılında doçent olmuş ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Hollanda'da Tohum Bilimi ve Teknolojisi üzerine çalışan Budak, 2002'de profesör unvanını almıştır. Tarım konusunda ulusal ve uluslararası alanda, araştırma makalesi, proje ve kitap olarak 80 adet çalışması yayınlanmıştır.

22. Dönem Edirne Milletvekili olan ve çok iyi düzeyde İngilizce bilen Necdet Budak, evli ve 1 çocuk babasıdır.