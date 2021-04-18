Necdet Üruğ hayatını kaybetti

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Eylül döneminin 1. Ordu Komutanı ve 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen ay koronavirüse yakalanan 100 yaşındaki Necdet Üruğ, bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi görüyordu.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

12 Eylül sonrası yapılan Yüksek Askerî Şûra sonrası 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atandı.

NECDETLER OPERASYONU

Normal şartlarda dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ ve Kara Kuvvetleri Komutanı Necdet Öztorun 30 Ağustos 1987 tarihli askeri şura toplantısında aynı anda askeri teamüller gereği emekliye ayrılmalı ve yerine Genelkurmay 2. Başkanı Necip Torumtay geçmeliydi.

Ancak bu durumu bilen Üruğ kendisinden sonra gelecek olan komuta kademesinin kendi istediği gibi şekillenmesi için askeri şura toplantıından hemen önce emekliye ayrılmak istedi.

Böylece Necdet Öztorun'un önünü açarak onu emekli olmadan Genelkurmay Başkanı yapmayı planladı.

Bu plandan rahatsız olan Başbakan Turgut Özal, Kenan Evren'in de onayını alarak Bakanlar Kurulu kararıyla Necdet Üruğ ve Necdet Öztorun'u görevden aldı.

Orgeneral Necip Torumtay önce Necdet Öztorun'dan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir ay sonra da Necdet Üruğ'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi.

O dönem yaşananlar 'Necdetler Operasyonu' olarak tarihe geçti.