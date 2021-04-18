Necdet Üruğ kimdir? 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ neden öldü, kaç yaşındaydı?

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Necdet Üruğ hakkındaki bilgiler merak edildi. Peki, Necdet Üruğ kimdir?

Koronavirüse yakalanan 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Üruğ'un ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Vefat haberinin ardından Necdet Üruğ'un hayatı ve biyografisi gündeme geldi.

Peki, Necdet Üruğ kimdir? 19. Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ hakkında bilgiler...

NECDET ÜRUĞ KİMDİR?

1921 yılında İstanbul'da doğan Necdet Üruğ, 1939 yılında Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni bitirmiş ve 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun olmuştur.

1942 yılında Topçu Sınıf Okulu'nu bitiren Üruğ, 1948 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1950 yılında bitirerek Kurmay olmuştur. 1966 yılına kadar çeşitli karargah ve birliklerde görev yapmıştır. Aynı yıl Tuğgeneral, 1969 yılında Tümgeneral, 1973 yılında Korgeneral ve 1977 yılında ise Orgeneral rütbesine terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesi ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Başkanlığı, Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, NMR Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı ve 15. Kolordu Komutanlığı görevlerini icra etmiştir.

Orgeneral rütbesinde Yüksek Askerî Şûra üyeliği yapan Necdet Üruğ, 1. Ordu Komutanı iken, 27 Ağustos 1981 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atanmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere 27 Ağustos 1981-15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982-1 Temmuz 1983 tarihleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

12 Eylül Darbesi'nin ardından yapılan Yüksek Askerî Şûra sonrası 1 Temmuz 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 6 Aralık 1983 tarihinde de Genelkurmay Başkanlığına atanmıştır.

2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli olan Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayata gözlerini yummuştur.