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    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözlatı

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi 5 kişi yakalandı.
    • 08.06.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:20
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    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözlatı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü,  Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    5 kişi yakalandı

    Şüphelilerden 5'i Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözlatı #1

    Hablemitoğlu suikastı

    Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

    Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

    Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 gözlatı #2


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