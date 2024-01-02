Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan, 'terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarından aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

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ensonhaber.com

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak öldürülmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan ve 'terör örgütlerine silah sağlama ve tasarlayarak adam öldürme' suçlarından aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını açıkladı.

Suikastın üzerinden 20 yıl geçti

Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'cemaat' olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi.

Gülen cemaatinin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, 'Köstebek' isimli kitabında Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı 'Fetullahçılar' olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti

Davada sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmek'; emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de 'suç örgütüne üyelik' suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında 'Sauna Çetesi' olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2022 yılının ocak ayında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

İmza vermeye gitmedi, yakalama kararı verildi

Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanan Bozkır, 'mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali' nedeniyle diğer 9 sanıkla birlikte mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır, yargılandığı Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı davasında 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından imzaya gitmedi, bunun üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.