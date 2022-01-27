Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Türkiye'yi sarsan olaylardan biri olan tarihçi yazar Necip Hablemitoğlu'nun ölümünün üzerindeki 20 yıllık sır perdesi aralanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde suikaste uğrayan Hablemitoğlu'nun katil zanlısının MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu açıklamıştı.

"MİT YAKALADI TÜRKİYE'YE GETİRDİ"

Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Merhum Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastin katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarda ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak getirilmesi konusunda Zeleneksy'le konuştuk, 'Bu ülkenizdedir, lütfen bize verin' dedik. Bu kişi şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor." dedmişti.

Necip Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır Türkiye'ye getirildi ViDEO

EMNİYET'E TESLİM EDİLDİ

Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet'e teslim edilen Bozkır'ın sorgusunun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılacağı öğrenildi. UKRAYNA'YA KAÇMIŞTI Hakkında, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı. Bozkır, Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ'ye ait medya organlarındaki röportajlarında, Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunmuştu. Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ

Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'te evinin önünde öldürülmüştü.

Suikastın ardından başlatılan soruşturmada FETÖ tarafından dosyalar karartıldı ve zanlılara ulaşılması önlendi.

Hablemitoğlu, FETÖ ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan bir isimdi. FETÖ'yü deşifre eden kişilerden biri olan Hablemitoğlu, Köstebek adlı yeni kitabı kaleme alıyordu.







