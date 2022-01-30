Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Necip Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN DAHA UZATILDI

Emniyet'te sorgulama işlemleri devam eden Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ

Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'te evinin önünde öldürülmüştü.

Suikastın ardından başlatılan soruşturmada FETÖ tarafından dosyalar karartıldı ve zanlılara ulaşılması önlendi.

Hablemitoğlu, FETÖ ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan bir isimdi. FETÖ'yü deşifre eden kişilerden biri olan Hablemitoğlu, Köstebek adlı yeni kitabı kaleme alıyordu.



