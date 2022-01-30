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    Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

    Necip Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.01.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 18:45
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    Hablemitoğlu'nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

    Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

    GÖZALTI SÜRESİ 4 GÜN DAHA UZATILDI

    Emniyet'te sorgulama işlemleri devam eden Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

    Hablemitoğlu nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır ın gözaltı süresi uzatıldı #1

    HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ

    Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'te evinin önünde öldürülmüştü.

    Suikastın ardından başlatılan soruşturmada FETÖ tarafından dosyalar karartıldı ve zanlılara ulaşılması önlendi.

    Hablemitoğlu, FETÖ ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan bir isimdi. FETÖ'yü deşifre eden kişilerden biri olan Hablemitoğlu, Köstebek adlı yeni kitabı kaleme alıyordu.

    Hablemitoğlu nun katillerinden Nuri Gökhan Bozkır ın gözaltı süresi uzatıldı #2


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