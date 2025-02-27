Haber Merkezi

Irak'ın Erbil şehrinde, Rudaw Araştırma Merkezi tarafından "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" Forumu düzenlendi.

Foruma Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de katıldı.

Burada Barzani, önemli bölgesel konular hakkındaki soruları yanıtladı.

Barzani'ye Türkiye'nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' süreci de soruldu.

BARZANİ'YE YENİ DÖNEM SORULDU

Bir bakıma bölgesel anlamda sürecin bir parçası olan, İmralı'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetini de makamında kabul eden Barzani, yürütülen sürecin önemine vurgu yaptı.

Sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığına da değinen Barzani, şöyle konuştu:

"BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞI İÇİN DUA ETMELİYİZ"

"Şunu söyleyebilirim bu çok ciddi bir süreçtir. Türkiye'de çok önemli bir süreç başlamış. Siz de gördünüz Devlet Bahçeli'nin kendisi özellikle başlattı ve şu anda hastanede. Hepimiz ona dua etmeliyiz sağlığının düzelmesi ve bu sürecin devam etmesi için.

Süreç çok önemli. Taktiksel bir süreç değil biz yardımcı bir rol oynuyoruz. Sadece bu sorunun çözülmesi için ne yapabiliriz biz ona bakıyoruz.

"PKK ÇAĞRIYI KABUL ETMELİ"

Bizim tarafımızdan görünen şey bu sorunun silahla çözülemeyeceği. Öcalan'ın çağrısı bir çözüm planı olacak bu sorunun dürüst bir şekilde çözülmesi için.

Çok yakın bir zamanda bu çağrının yapılması bekleniyor. Çağrı barış çağrısı olacak. Ben de PKK ve diğer tüm tarafların Öcalan'ın çağrısını kabul etmelerini umut ediyorum."