Neçirvan Barzani: PKK sadece Türkiye için değil, bizim için de sorun

Haber Merkezi

Türkiye-Irak ilişkileri, son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY ile yapılan görüşmeler sonrası terör örgütüne yönelik mücadele hız kazanmaya başladı.

Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü - MERI Forumu ikinci gününde devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PKK ÇIKIŞI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani panelin son konuşmasını gerçekleştirdi.

İç ve dış gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Neçirvan Barzani, PKK konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"PKK BİZİM İÇİN DE SORUN"

PKK'nın sadece Türkiye için değil kendi ülkeleri için de sorun oluşturduğunu söyleyen Barzani, terör örgütünün yönetimlerine saygı duyması gerektiğini söyledi.

"HÜKÜMET KÜRT MESELESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI"

Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya ilişkin açıklamalarında şunları söyledi:

Türkiye’deki mevcut hükümetin iktidarı döneminde Kürt meselesinin çözümüne dair atılan adımlar küçümsenemez. Türkiye’de yeni bir barış sürecinin başlaması ve sonuca ulaşması bizi memnun eder. Bizim bu konudaki tutumumuz bellidir. MHP lideri ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugün yaptığı açıklamaları memnuniyet vericidir. Kürt sorununun çözümü sadece Türkiye’ye değil, bölgeye de fayda sağlar. Ankara’daki son saldırı bu sürece büyük bir zarar verdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"