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Türkiye-Irak ilişkileri, son dönemde oldukça yoğun bir diplomasi trafiğine şahit oluyor.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY ile yapılan görüşmeler sonrası terör örgütüne yönelik mücadele hız kazanmaya başladı.

Pazar günü Dem Parti heyeti, Kuzey Irak'a giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI DEĞERLENDİRDİ

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Rudaw'ın sorularını yanıtlayan Barzani, devam eden İmralı sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barzani, sürecin hem Türkler hem de Kürtler açısından olumlu ve ciddi bir süreç olduğunu kaydetti.

"ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERMEK, KÜRTLERİN FAYDASINA OLACAKTIR"

Barzani, Öcalan'dan bir mesaj gelmesini beklediklerini ve PKK'nın da bu mesaj dikkate almalarını beklediklerini, örgütün silah bırakması gerektiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’de ciddi bir süreç başladı. Geçtiğimiz dönemde Ankara’da bu konuyla ilgili birçok görüşme gerçekleştirdik ve bizim değerlendirmemize göre bu, hem Türkler hem Kürtler hem de Türkiye’de yaşayan tüm halklar için olumlu ve ciddi bir süreçtir. Şu an mesele, bundan sonra neler yapılacağıdır. Biz, Sayın Abdullah Öcalan’ın bir mesaj vermesini bekliyoruz ve bu mesajın ardından özellikle PKK’nin bu çağrıyı dikkate alması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Öcalan’ın mesajına olumlu yanıt vermek, Kürtlerin de faydasına olacaktır. Süreç oldukça net. PKK’nin silah bırakması gerekiyor. Ancak bu, bir “teslim olma” anlamına gelmiyor. Burada mesele, artık silahlı mücadelenin ve askeri gücün Türkiye’deki Kürt meselesini çözemeyeceğidir. Eğer bir Kürt sorunu varsa, bu sorun Türkiye içinde diyalog yoluyla çözülmelidir.

"SÜRECİ DESTEKLİYORUZ"

Biz, PKK’nın Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermesini destekliyoruz. Bu sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için bize düşen her türlü rolü üstlenmeye hazırız. Kürdistan Bölgesi olarak, bize verilen her görevde barış sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.

"TRUMP'IN BARIŞI SAĞLAMAK İSTEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

ABD'de yeni başlayan Trump dönemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Barzani, "Trump’ın genel politikasına baktığımızda, dünya genelinde barışı sağlamak istediğini net bir şekilde görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, değerlendirmelerinde şunları kaydetti:

Biz bu konuda ayrıntılara fazla girmedik, çünkü ABD Dışişleri Bakanı henüz bu görevde çok yeni. Bana göre, Başkan Trump bu mesajı birçok kez dile getirdi. Kendisi, savaşlara son vermek ve her yerde barışı sağlamak istediğini açıkça ifade etti. Bu mesajın kendisi bile büyük bir saygıyı ve takdiri hak ediyor. Çünkü Amerika, dünyanın en büyük süper gücü ve gerçekten küresel ölçekte etkili bir rol oynayabilir. ABD Başkanı, politikalarının temel hedefinin her ülkede barışın sağlanması olduğunu söylüyor. Bu nedenle, hepimiz bu barış girişimini desteklemeli ve savaşların sona erdirilmesi için ciddi çaba göstermeliyiz.

"SURİYELİLER İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Barzani, amaçlarının komşu ülkeye pek çok konuda yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Terör örgütünün Suriye'deki varlığını da değerlendiren Barzani, şöyle konuştu: